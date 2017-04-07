Вашингтон, 7 апреля, 2017, 05:32 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с ракетным ударом Вооружённых сил США по базе правительственных войск Сирии, передаёт Associated Press.

По словам главы Белого дома, решение о начале военных действий в Сирии принято им в целях обеспечения «жизненно важных интересов национальной безопасности», в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия».

Президент США уточнил, что ракетный удар нанесен «по авиабазе, где располагался склад и откуда осуществлялась химическая атака» по провинции Идлиб.

Трамп призвал все «цивилизованные нации» присоединиться к Соединённым Штатам в «стремлении положить конец кровопролитию в Сирии».

7 апреля США нанесли ракетные удары по авиабазе в сирийской провинции Хомс. С кораблей в Средиземном море было выпущено более 50 ракет «Томагавк».

Ранее на этой неделе сирийская оппозиция заявила о гибели 80 человек и ранении ещё 200 в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую они возложили на правительственные силы Сирии. Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес.

По сведениям российских военных, авиация Сирии нанесла удар по крупному складу боеприпасов и военной техники террористов на окраине Хан-Шейхуна, где в том числе находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами.

США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по инциденту в Идлибе, в котором ответственность за инцидент возлагается на Дамаск. Российская сторона предложила свой проект. Как сообщили в постпредстве России при ООН, документ нацелен на «реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».

6 апреля США и Великобритании заявили, что намерены самостоятельно «искать справедливости для жертв химических атак» и «действовать другими путями», если ООН окажется «неспособной организовать коллективные действия». С соответствующими заявлениями выступили представители Вашингтона и Лондона при ООН Никки Хейли и Меттью Райкрофт.