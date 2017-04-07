Вашингтон, 7 апреля, 2017, 04:48 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Вооружённые силы США нанесли удары крылатыми ракетами по военной базе правительственных войск Сирии, передаёт CBS News.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону о начале активных действий против президента Сирии Башара Асада после инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб.

Как передаёт NBC, целью ракетного удара США стал военный аэродром вблизи города Хомс. Сообщается, что в общей сложности Вооружённые силы США запустили 50 ракет.

Накануне в СМИ появлялась информация, что глава Белого дома не исключает военного воздействия на Сирию после инцидента в Идлибе, о чём уже проинформировал конгрессменов. Сам Дональд Трамп эти сообщения опровергал.