Донецк, 7 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности ДНР назвало заказчиком убийства лидеров ополчения Арсена Павлова и Михаила Толстых, известных под позывными Моторола и Гиви, главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексея Петрова, передаёт телеканал «Россия 24».

СВ ДНР Прощание с Моторолой

По информации спецслужб ДНР, в структуре этого департамента созданы специальные отряды, которые осуществляют террористическую деятельность против республик Донбасса. При этом утверждается, что создавались они при финансовой поддержке из США.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сообщила пресс-секретарь МГБ ДНР Мария Петрова.

По её словам, в феврале этого года, вскоре после убийства Гиви, президент Украины Пётр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики». «Данный факт свидетельствует о том, что Пётр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР», — отметила представитель МГБ.

По данным спецслужб ДНР, в настоящее время Алексей Петров продолжает координировать разработку и проведение акций против населения Донбасса. Новая должность, как отмечается, позволяет ему напрямую согласовывать эти действия с председателем СБУ Василием Грицаком, а также с представителями Вашингтона.

Петрова добавила, что «МГБ ДНР приложит максимум усилий, чтобы не допустить проникновение новых групп террористов на Донбасс, а также привлечь к ответственности виновных, в том числе Алексея Петрова».

Как сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своём кабинете в Макеевке в результате теракта. Полковник Вооружённых сил ДНР Арсен Павлов погиб 18 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в Донецке, где он проживал.