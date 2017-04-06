Белгород, 6 апреля, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В Белгороде к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируют благоустроить набережную реки Везелка — оборудовать велодорожки и зоны для занятий спортом, укрепить выходы к воде. Как сообщили ИА REGNUM, о планах обустройства рассказали на пресс-конференции 5 апреля.

Прогулка

По словам руководителя департамента строительства и архитектуры Василия Голикова, на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Белгород из федерального и областного бюджетов получит 300 миллионов рублей, из которых 100 пойдет на благоустройство общественно значимых и знаковых объектов городской среды.

Решение благоустраивать именно набережную приняли сами горожане. С конца марта в Белгороде идут общественные обсуждения на территориях, представленных к голосованию, а также на сайте «Активный горожанин». Завершится этот процесс 10 апреля, а затем состоится экспертный совет по определению той самой зоны для комплексного благоустройства.

«Мы очень надеемся, что горожане выберут именно набережную. Это уникальное стечение обстоятельств, когда мы можем принять участие сразу в двух федеральных программах, чтобы реализовать настолько масштабный городской проект. Мы просто обязаны воспользоваться этим счастливым случаем», — отметила главный архитектор города Галина Горожанкина.

К Чемпионату мира по футболу 2018 года конструкторское бюро «Стрелка» разрабатывает концепции и дизайн-проекты развития общественных пространств в 40 городах — в их число вошел и Белгород. Объектом была выбрали набережную реки Везелка на участке от Кашарского проезда до железнодорожного путепровода в районе завода «Конпрок».

На пресс-конференции подчеркнули, что представляют пока концепцию, а не утвержденный проект, и все еще принимают замечания и предложения. Над концепцией несколько месяцев работает и ГУП «Белгородоблапроект». По словам главного инженера института Константина Тетерина, набережная совместит пешеходную зону и велозону, зоны для отдыха и занятия спортом. Обустроить планируют также смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, малые архитектурные формы. Для оформления набережной выбрали эко-стиль, большая ее часть предстанет неукрепленной, а все деревья обязательно сохранят.

«Мы максимально старались сохранить тот уклад жизни, который сложился здесь уже давно. Например, в районе старого зоопарка мы проводили обследование местности зимой и увидели, что там из-за проложенной под землей теплотрассы не замерзает река и в этом месте обитают утки. А горожане приходят их покормить. Мы решили, что обязательно сделаем здесь такую зону, чтобы и уткам было по‑прежнему комфортно, и людям стало удобнее к ним подходить», — рассказал Тетерин.