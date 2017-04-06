Минск, 6 апреля, 2017, 22:09 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация компенсирует Белоруссии цену на газ за счет реэкспорта нефти. Об этом белорусский президент заявил сегодня, 6 апреля, в интервью телеканалу «Мир».

"То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что «на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет».

Белорусский президент также заявил, что в ближайшее время в его стране будет завершена модернизация нефтеперерабатывающих заводов, хотя и сейчас их уровень, по мнению Лукашенко, достаточна высок. «Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», — намекнул Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нефтегазовый конфликт между Россией и Белоруссией привел к тому, что Москва в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В первом квартале 2017 года было прокачано 4 млн тонн.

Сокращение поставок нефти было связано с тем, что Белоруссия отказалась платить за газ по установленным контрактом ценам и стала платить меньше. Образовалась задолженность более чем в $700 млн.

Более полугода спор не мог быть разрешён, так как белорусская сторона отказывалась погашать задолженность.

Тем не менее на переговорах Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным 3 апреля лидеры двух стран заявили, что решение нефтегазового спорта было найдено. Оба лидера не стали раскрывать подробности договоренностей, однако вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что российская сторона согласилась дать Белоруссии скидку на газ после того, как вся задолженность будет погашена. Также Дворкович отметил, что поставки нефти в Белоруссию будут увеличены до прежних объемов после погашения долга.