Севастополь, 6 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум.

Общественная палата Севастополя в силу внутренних противоречий не смогла выдвинуть представителя в состав федеральной общественной палаты Российской Федерации. Заседание, назначенное на 6 апреля, не началось из-за блокирования голосования одной из конфликтующих сторон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Opsevastopol.ru Общественная палата Севастополя

В повестке заседания числился единственный вопрос — об избрании представителя в ОП РФ. Голосование за повестку признано несостоявшимся, поскольку за нее проголосовали 12 человек, при полном игнорировании второй группы.

Напомним, ОП Севастополя до 22 марта надлежало выбрать своего представителя в Общественную палату России.

Как сообщало ИА REGNUM, раскол в Общественной палате Севастополя продолжается несколько месяцев. После первого провала с выборами представителя от Севастополя, врио губернатора Дмитрий Овсянниковпредложил переизбрать Общественную палату.

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Группы противостояния обвиняют друг друга в нарушении закона.

«В очередной раз люди саботируют работу ОП и принятие решение. На мой взгляд, это борьба за власть, более того, это политическая борьба, которая санкционирована определенными политическими силами», — заявила член ОП Ольга Дронова, но при этом отказалась пояснить, о каких силах идет речь.

В другом лагере уверяют, что готовы были выбрать представителя, но не собираются участвовать в незаконном собрании, поскольку считают, что заместитель председателя ОП Олег Гасанов нелегитимен, и его голос не может быть учтен.

«Мы готовы сложить полномочия и больше не позорить город и Общественную палату, но предложили уйти всем 24 членам ОП», — сказал Григорий Донец, отвечая на вопрос, как они отреагировали на призыв губернатора к самороспуску.

Как сообщало ИА REGNUM, ОП Севастополя создана в январе 2016 года в составе 24 человек. Расстановка сил в пропорции 12 на 12 не дает возможности добиться компромиссного решения.

Законом города утверждена трехсоставная структура палаты: восемь от заксобрания, восемь — от правительства. Еще восемь человек представляют общественные объединения города. Сложности с формированием Общественной палаты возникли на этапе утверждения закона в 2015 году из-за разногласий в механизме назначения членов палаты.