Москва, 6 апреля, 2017, 20:22 — ИА Регнум.



Минобороны России ВС России

Президент России Владимир Путин поручил до 2019 года приобрести и ввести в оборот 30 тыс. железнодорожных платформ для возможной переброски войск в случае угрозы безопасности страны, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Глава российского государства поручил РЖД и Министерству транспорта в течение 2017−2019 гг. закупить 30 тыс. универсальных железнодорожных платформ и ввести их в оборот для обеспечения возможности своевременного мобилизационного развертывания и стратегической переброски войск.

Прошедшие ранее командно-штабные и стратегические учения с переброской войск выявили нехватку 30 тыс. железнодорожных платформ для перевозки техники. Об этом было доложено верховному главнокомандующему.

Напомним, в Государственной думе рассматриваются поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроект расширяет перечень случаев заказа у единственных исполнителей услуг. Предлагается ввести новый пункт, предусматривающий закупку транспортных и дополнительных услуг при необходимости воинских перевозок при угрозе обороноспособности и безопасности страны.

Этот вариант закупки может быть использован и для обеспечения операций Вооруженных сил России по поддержанию или восстановлению мира и международной безопасности за границами России.