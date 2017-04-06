Ашхабад, 6 апреля, 2017, 20:01 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении Реджепа Базарова от должности вице-премьер-министра по сельскому хозяйству, назначив на этот пост Эсенмырата Оразгелдиева, ранее возглавлявшего Ахалскую областную администрацию. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщило ИА «CA-News».

Глава государства выразил недовольство в связи с недостаточной работой, проводившейся руководством туркменского агропромышленного комплекса. В частности, туркменистанского лидера возмутило снижение показателей урожайности хлопка и пшеницы, а также тот факт, что в сельском хозяйстве до сих пор не создан Единый земельный кадастр, позволяющий более эффективно использовать земельный фонд и увеличить объемы производства сельхозпродукции.

Также президент Туркмении подписал указ об увольнении вице-премьер-министра по нефтегазовому комплексу Ягшигельды Какаева, назначив вместо него на этот пост Максата Бабаева, ранее занимавшего должность председателя госконцерна «Туркменгаз», пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства констатировал недостаточный контроль за ходом реализации «Программы развития нефтегазовой промышленности Туркмении до 2030 года» и наличие ряда нарушениях, выявленных по результатам проверки деятельности государственного концерна «Туркменнебит» и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры министру железнодорожного транспорта Туркмении Дерьягулы Бяшимову, председателю службы «Turkmenhowayollary» («Туркменские авиалинии») Доврану Сабурову и председателю Государственной службы морского и речного транспорта Аманмырату Гурдову.

Напомним, Эсенмырат Оразгелдиев с октября 2004 года по декабрь 2005 года возглавлял Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. Ниязова. В период с декабря 2005 года по январь 2006 года он занимал должность заместителя, а затем, вплоть до марта 2010 года — министра сельского хозяйства Туркмении. С 2011 по 2016 годы работал на посту вице-премьер-министра по сельскому хозяйству.

Отметим, Максат Бабаев в период с 1997 по 2011 годы занимал различные должности (от инженера до начальника управления) на предприятиях нефтегазового комплекса Туркмении. В 2011 — 2012 годы возглавлял объединение «Туркменгазоснабжение» при государственном концерне «Туркменгаз», с 2012 по 2017 годы — зампредседателя, а с января по апрель 2017 года — председателя ГК «Туркменгаз».