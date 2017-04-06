Берлин, 6 апреля, 2017, 19:39 — ИА Регнум. В 2016 году глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии сократились почти на 25%, заявили представители Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 6 апреля сообщает Associated Press.

Ветровая турбина

Согласно докладу ЮНЕП, общий объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2106 году достиг $241 млрд 600 млн. В 2015 году сумма инвестиций составила $312 млрд 200 млн.

Несмотря на сокращение инвестиций, мощность возобновляемых источников энергии выросла до 138,5 гигаватт, т. е. увеличилась на 8% по сравнению с 2015 годом.

Эксперты отмечают, что в прошлом году упала цена установки солнечных, ветровых и других систем для выработки возобновляемой энергии.

В докладе указано, что впервые за последнее десятилетие в 2016 году Китай инвестировал в возобновляемые источники энергии меньше, чем годом ранее. Объем инвестиций США сократился на 10%.

Напомним, ранее представители европейской энергетической ассоциации EURELECTRIC заявили, что 3 тыс. 500 ее членов не будут направлять инвестиции на строительство новых ТЭС после 2020 года.