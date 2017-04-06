Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Машинист электропоезда Санкт-Петербургского метро Александр Каверин, действия которого после взрыва в вагоне спасли жизни сотен людей, отказался от денежной награды. Об этом он заявил журналистам телеканал «Санкт-Петербург» сегодня, 6 апреля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бригада спасателей у метро «Сенная площадь»

Каверин рассказал, что получил информацию о некоей инициативной группе, которая собирала для него деньги в благодарность за его действия во время взрыва. О какой сумме идет речь, Каверин не уточнил.

«Считаю, что мне ничего не надо. Я благодарен, конечно, этой группе, но считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны», — сказал машинист.

Он пояснил, что попросил отдать эти средства пострадавшей при взрыве женщине, которой ампутировали ногу.

По словам Каверина, на данный момент она обеспечена всем необходимым, но в дальнейшем, когда она выйдет из лечебного учреждения, ей понадобится протез.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля министр транспорта России Максим Соколов наградил Каверина знаком «Почетный работник транспорта России» за грамотные действия после взрыва.

Напомним, после взрыва машинист не стал останавливать электропоезд и вывел его на станцию «Технологический институт», что спасло жизни сотен людей.