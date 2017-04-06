Нью-Дели, 6 апреля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Индия планирует закупить в Израиле сотню зенитных управляемых ракет для своего военно-морского флота, сообщает журнал Jane's Defense Weekly.

Natan Flayer Зенитная управляемая ракета Barak-1

По информации издания, закупка вызвана необходимостью замены боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации. Сумма сделки доходит до $77 млн.

Речь идет о ракетах для корабельных зенитно-ракетных комплексов Barak-1, которыми оснащен, в частности, единственный на сегодняшний день авианосец ВМС Индии «Викрамадитья», построенный в России и переданный ВМС Индии в ноябре 2013 года.

Напомним, индийское законодательство требует закупать вооружение, производство которого хотя бы частично проходит в Индии.

Справка:

Зенитно-ракетные комплексы Barak-1 производства компаний Israel Aerospace Industries и Rafael предназначены для защиты кораблей от самолетов и ракет противника. ЗРК способен уничтожать противокорабельные ракеты на дальности до 5 км, а уничтожать самолеты может на расстоянии 12 км. Максимальная высота поражения целей ракетами комплекса Barak-1 доходит до 5500 метров.