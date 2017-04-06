Тбилиси, 6 апреля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Референдум, который планируется в Южной Осетии в связи с изменением названия республики, проводится незаконно и, соответственно, никаких легитимных правовых последствий иметь не будет, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на состоявшейся 6 апреля встрече с экспертами-международниками.

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По его словам, этот референдум и действия России в отношении Южной Осетии являются грубым нарушением норм и принципов международного права и не будут признаны мировым сообществом.

Правительство Грузии, по заявлению министра, приложит все усилия для обеспечения надлежащего реагирования мирового сообщества на референдум в Южной Осетии.

Прокомментировал журналистам эту тему и госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, который расценил действия России в отношении «оккупированных территорий» Грузии как деструктивные и провокационные.

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Он подчеркнул, что правительство Грузии активно использует все форматы международных отношений, чтобы донести свою позицию до мирового сообщества. «К сожалению, у нас имеется только этот рычаг — проактивное сотрудничество с мировым сообществом», — отметил госминистр.

Референдум по вопросу переименования Южной Осетии в Южную Осетию-Аланию назначен на 9 апреля 2017 года. По мнению властей республики, это подчеркнет единство с республикой Северная Осетия-Алания, уже входящей в состав России. В мае 2016 года руководство Южной Осетии подписало заявление о планах провести в 2017 году референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации.