Нижний Новгород, 6 апреля, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Житель Арзамаса окажется на скамье подсудимых за организацию убийства нового мужа своей бывшей жены, сообщили в СК РФ.

satellitov Киллер

По данным следователей, в октябре 2016 года подозреваемый нашел в Арзамасе местного жителя, который согласился за 300 тыс. рублей совершить убийство. Получив от заказчика данные на жертву, мужчина отправился в полицию, где сообщил о готовящемся убийстве.

В ноябре того же года заказчик передал исполнителю в качестве предоплаты за совершение планируемого убийства 100 тыс. рублей. В ответ он потребовал от исполнителя предоставить фотографию, на которой будет запечатлен погибший.

В декабре обвиняемый, считая, что бывший муж его жены убит, передал предполагаемому киллеру 120 тыс. рублей в качестве оплаты за заказное убийство. Сразу после этого он был задержан.

Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству по найму, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»).

Свою вину в инкриминируемом ему деянии обвиняемый признал полностью. Примечательно, что ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение противоправного деяния в отношении этого же потерпевшего — он нанес своему сопернику телесные повреждения при помощи травматического пистолета.