Вашингтон, 6 апреля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада перешло «красную черту», сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Подобная реакция Трампа последовала в ответ на сообщение о химической атаке в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что после химической атаки его отношение к правительству Сирии изменилось. Президент США не уточнил, какие меры примет исходя из сложившийся ситуации.

Ранее Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию президента США и лично бывшего главу государства Барака Обаму в том, что его слабая позиция по отношению к сирийскому режиму привела к подобной трагедии.

Напомним, 4 апреля СМИ сообщили о химической атаке в провинции Идлиб, как отмечают аналитики, в этом регионе не ведутся активные боевые действия, поэтому совершать подобное преступление не имеет никакого военного смысла.

Кроме того, эксперты убеждены, что химическая атака меньше всего выгодна именно президенту Асаду.