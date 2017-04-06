Москва, 6 апреля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В связи со взрывом в Ростове-на-Дону в Госдуме призывают граждан оказывать помощь силовикам и быть бдительными, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

Очень важно не дать разрастись страху, успокоить людей, дать им хоть какую-то возможность нащупать чувство безопасности, отметил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Щапов (КПРФ). «Здесь очень важная роль у правоохранительных органов и структур, призванных бороться с терроризмом: чем быстрее они покажут, что ситуация под контролем, выявят виновных, расследуют все обстоятельства теракта тем легче будет обществу вернуть чувство безопасности», — сказал депутат.

Силовики, по мнению парламентария, хорошо справляются с этой задачей. «Однако и у общества есть своя задача: важно помочь силовикам в этой ситуации. А это значит не поддаваться страху, сплотиться, оказывать помощь правоохранительным органам, быть бдительными», — говорит он.

В центре Ростова-на — Дону рядом с одной из школ прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. По предварительным данным, бомба была замаскирована под фонарик и лежала на дороге недалеко от образовательного учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз или ношение взрывчатых веществ).