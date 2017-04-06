Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии
Москва, 6 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум.
Наиболее востребованными профессиями в 2017 г. являются юристы, врачи, научные работники и специалисты в сфере строительства, транспорта и промышленности, передает RT.
Уточняется, что, по данным Минтруда, невостребованными в этом году оказались менеджеры, делопроизводители, специалисты из бизнес-сферы.
«По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей», — сообщили в Минтруде.
Среди самых востребованных названы квалифицированные рабочие, специализирующиеся на металлообработке и в машиностроении. Также нужны специалисты из транспортной, строительной сферы.
Существует потребность в высококвалифицированных врачах. Требуются научные работники, правоведы.
Потребность в кадрах существует в сферах образования и культуры.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние два десятка лет в России сложилась специфическая модель рынка труда, который приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не уровня безработицы.