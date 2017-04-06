Ташкент, 6 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. ПАО «Лукойл» по итогам 2016 года добыло в Узбекистане 6,5 млрд кубометров природного газа, сообщил вице-президент компании Сергей Никифоров в интервью национальному узбекскому телевидению.

NVO Главный офис «Лукойла» в Москве

Годом ранее компания добыла в Узбекистане 6 миллиардов кубометров природного газа.

«В целом, накопительно, в рамках проектов, реализуемых в Узбекистане, за все годы добыто более 40 миллиардов кубометров голубого топлива», — отметил Никифоров.

Вице-президент компании также сообщил, что объем инвестиций «Лукойла» в экономику Узбекистана превысил 5 миллиардов долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, «Лукойл» в рамках проекта на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) совместно с узбекской стороной участвует в строительстве Кандымского газоперерабатывающего завода общей стоимостью 2,6 млрд долларов.

Также российская компания работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях СРП: Кандым-Хаузак-Шады и проект по разработке месторождения Юго-западного Гиссара.