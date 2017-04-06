Будапешт, 6 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Правозащитная НПО Safe Passage со штаб-квартирой в Гватемале опубликовала 6 апреля отчет, где указывается жесткое обращение полицейских балканских стран по отношению к беженцам, сообщает Der Kurier.

Mtdata.ru Беженцы в Сербии

Safe Passage сотрудничает со многими волонтерскими комитетами, собирающих информацию о состоянии беженцев в европейских странах. В отчете представлены беседы со 140 людьми, которые находятся сейчас в Сербии и Македонии.

Опрошенные сотрудниками Белградского центра по правам человека афганцы рассказали о насилии и жестокости, которым были подвергнуты. «Венгерские силовики заставили нас раздеться и лечь в снег, сами они поливали нас холодной водой из бутылок. Некоторых запирали в клетках и пытали электрошокерами», — говорят пострадавшие.

Несколько человек утверждают, что в Болгарии полицейские их держали взаперти трое суток и морили голодом. Помимо этого, согласно рассказам очевидцев, у мигрантов забирали ценные вещи, одежду и обувь, прежде чем выслать их из страны. Подобные инциденты случались и в Хорватии, отмечают сотрудники.

В Сербии семью с маленьким ребенком оставили в лесу на границе с Болгарией со словами «вам нечего больше терять».

«Это издевательство над бедными людьми, бесчеловечно так поступать. Правительства этих стран должны принять меры по урегулированию данной ситуации», — заявил сотрудник благотворительной организации.