Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 11:49 — ИА Регнум.



Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону сити-менеджер Виталий Кушнарев провел оперативное совещание с участием заместителей главы и руководителей районных администраций города-миллионника. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 6 апреля, школы города-миллионника работают в штатном режиме.

На территориях образовательных учреждений меры безопасности усилены, работают полицейские и кинологи, с учениками проведена разъяснительная работа.

Управление по делам ГО и ЧС информируют о действиях при обнаружении подозрительных предметов и призывает горожан к бдительности. В частности необходимо оперативно сообщить о подозрительной находке в правоохранительные органы и службы спасения. При этом подходить к обнаруженному предмету, трогать его руками запрещено. Оставаться на месте и не подпускать посторонних к предмету необходимо до прибытия полицейских. Также нельзя пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.

Напомним, 6 апреля около 7:00 у гимназии №5 сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Предмет с земли поднял 46-летний Дмитрий Колесник, включил его, после чего произошел хлопок.

В результате у мужчины ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Также горожанин ранен в живот. В тяжелом состоянии он доставлен в БСМП Ростова-на-Дону.

Движение по близлежащим улицам перекрыто, территория взрыва оцеплена.

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Между тем взрыв навёл панику и ужас не только на родителей учеников и жителей близлежащих домов. Горожане пребывают в состоянии шока от произошедшего. Родители говорят, что детей из школ Ростова-на-Дону выпускают только под роспись родителей. Причем это касается учеников не только начальной школы, но и средней.