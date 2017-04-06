Воронеж, 6 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Воронеже, как и во многих крупных городах, 8 апреля состоится массовое мероприятие против терроризма. Акцию планируется провести на Советской площади.

OpenClipart-Vectors Пикет

О проведении акции стало известно накануне, 5 апреля, срок подачи заявки на проведение митинга по закону составляет 10 дней. Однако организаторы митинга нашли оригинальный выход из ситуации: как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Воронежа, речь идет о проведении не митинга, а пикета (в этом случае срок подачи заявки сокращается до трех дней или четырех, если пикет проводится в выходной). При этом заявленная численность участников — до четырех тысяч человек.

Корреспонденту ИА REGNUM в мэрии пояснили, что заявку на проведение пикета в администрацию подало «частное лицо». Заявка была удовлетворена, поскольку не было юридических оснований для отказа.

Также по теме: Митинги против терроризма по указке сверху — «формализм и топорность»

Изначально временем проведения пикета было объявлено 12:00 8 апреля, место проведения — Советская площадь. Именно здесь в последнее время проводятся все митинги — как официальные, так и общественные. Площадь вполне может вместить четыре тысячи человек и даже больше.

Между тем именно на 8 апреля в Воронеже запланирован общегородской субботник, в котором, по данным властей, могут принять участие до 40 тыс. человек. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, не помешают ли два мероприятия друг другу, в мэрии заверили, что здесь никаких сложностей нет.

Однако, когда материал уже был готов к публикации, поступило сообщение от «Центра общественной информации» — о переносе времени проведения пикета на 13:00.

При этом в сообщении организаторами акции названа «инициативная группа граждан», участие в акции, говорится в пресс-релизе, примут «представители основных политических партий и общественных организаций Воронежской области. С приветственным словом выступят представители Воронежской епархии Русской православной церкви, ветеранских, молодежных организаций». На 7 апреля в вузах Воронежа также запланированы мероприятия памяти жертв терроризма.

Примечательно, что в Воронеже, организаторами акции выступила анонимная «инициативная группа граждан». Это резко контрастирует с соседними регионами, где организацию взяли на себя Общественная палата (Орел), воины-интернационалисты (Тула). Почему в Воронежской области «организованная» общественность осталась в стороне от народного порыва — отдельный и очень интересный вопрос.

Читайте также: Антитеррористический митинг в Приморье: от сердца, ума или «под козырёк»?

На митинг против терроризма в столице Камчатки соберут молодежь

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек, около 50 оказались в больнице с травмами. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте. Следователи установили предполагаемого исполнителя — им стал Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», рекомендация о проведении митингов в крупных российских городах против террора поступила в регионы из администрации президента. Участие в акциях должны принять все парламентские партии.