Усть-Каменогорск, Казахстан, 6 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум.

6 апреля в официальном пресс-релизе крупнейший производитель легковых автомобилей в Республике Казахстан АЗИЯ АВТО заявляет, что с апреля 2017 года каждый автомобиль, выпускаемый на предприятии, будет поддерживать обширный функционал connectedcar. Владельцы автомобилей, произведенных в Усть-Каменогорске, смогут дистанционно управлять личным транспортом с помощью смартфона.

Skullman Водитель автомобиля

Сейчас предприятие выпускает автомобили четырех брендов: KIA, Skoda, Lada, Chevrolet. Абсолютно для всех моделей и всех брендов будет предусмотрена единая платформа от одного поставщика этого сервиса. Имя компании партнера пока не раскрывается.

В число всех моделей, которые будут оснащаться инновационными технологиями connectedcar и bigdata, связывающими в единую сеть смартфон, автомобиль и сервисный центр, входит и весь модельный ряд LADA. Ситуация интересна тем, что производитель LADA в России, в этом году только собирается вывести на рынок аналогичную систему LADAConnect.

Как сообщил источник ИА REGNUM в автопроме Казахстана, в случае старта LADAConnect, автомобили бренда, выпускаемые на АЗИЯ АВТО, будут переоснащены новым функционалом, а вот оставшиеся модели трех марок будут использовать уже имеющееся программное обеспечение.

Добавим, что и у других брендов, модели которых сходят с конвейера АЗИЯ АВТО, имеется свое ПО для связи смартфона и автомобиля. Но оно не будет использовано.

В число доступных функций connectedcar входит следующие: открывание и закрывание дверей, запуск двигателя, контроль за техническим состоянием авто и его местоположением, информация о температуре в салоне и за бортом, связь с сервисным центром, данные о средней скорости и стиле вождения.

Вот как прокомментировал нововведение Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО»:

«Согласно прогнозам, уже к 2020 году каждый пятый автомобиль в мире будет подключен к информационным сетям. «Подключенные автомобили» — одно из ключевых направлений развития транспортной системы будущего. Именно на базе технологий connectedcar строятся проекты беспилотных автомобилей.

Мы рады первыми предложить казахстанцам уникальные возможности, которые открывают перед нами инновационные инструменты connectedcar».

Внедряемые телематические сервисы — не единственная новинка на автомобильном рынке Казахстана. ИА REGNUM ранее сообщало о том, что одно из новшеств — система ЭРА ГЛОНАСС, запущенная 1 января 2017 года в странах Евразийского Таможенного Союза, временно отключена в Казахстане.