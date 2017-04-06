Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Пока готовятся официального заявления от правоохранительных органов Ростова-на-Дону о взрыве в центре города-миллионника, в социальных сетях появилось информационное донесение Южного регионального центра МЧС России.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

В частности, в нём говорится, что информация об инциденте поступила от дежурного единой диспетчерской службы донской столицы 6 апреля в 7:20. Уточняется, что самодельное взрывное устройство сработало на улице Социалистической у дома №208.

Проходящий мимо дома 46-летний Дмитрий Колесник поднял лежащий на земле электрический фонарик, включил его, после чего произошел хлопок. В результате у мужчины ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Также горожанин ранен в живот. Он доставлен в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на данный момент движение по улице перекрыто, территория оцеплена.

Отметим, сообщения о нахождении подозрительных предметов в виде фонарика активно рассылаются в социальных сетях. В частности, информируют о похожем случае на охоте.