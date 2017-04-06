Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. Инцидент произошел сегодня, 6 апреля, около 7:00. Как сообщают очевидцы, территория у здания гимназии №5 оцеплена, на месте работают правоохранители.

Александр Кочетов ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

Пока официальной информации о произошедшем нет. Из неофициальных источников известно, что пакет взорвался у дворника в руках. Мужчине оторвало пальцы.

«Социалистическая перекрыта от улицы 7-го февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужчина нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Оторвало пальцы, были слышны крики. Также говорят, что и в самой школе нашли взрывчатку», — сообщили ростовчане в соцсетях.

Затем появились данные о том, что дворник поднял фонарик, и он взорвался. Мужчине потребовалась медицинская помощь, он находится в больнице. Также есть информация, что уроки в школе отменены. Ни один из телефонов учебного учреждения, указанных на сайте, на момент публикации материала не отвечал. ИА REGNUM продолжает следить за ситуацией.