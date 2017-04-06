В Ростове-на-Дону у школы сработало взрывное устройство
Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.
Александр Кочетов () ИА Красная Весна
Место происшествия, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле школы взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.
ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. По предварительным данным, есть пострадавший — мужчина, который подобрал подозрительный предмет на дороге.
Уточняется, что устройство сдетонировало в руках у дворника, который убирал территорию школы. Ему оторвало кисть руки, также он получил ранение живота.
Пострадавший госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.