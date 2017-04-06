Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.



Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону возле школы взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. По предварительным данным, есть пострадавший — мужчина, который подобрал подозрительный предмет на дороге.

Уточняется, что устройство сдетонировало в руках у дворника, который убирал территорию школы. Ему оторвало кисть руки, также он получил ранение живота.

Пострадавший госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.