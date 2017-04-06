Вильнюс, 6 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Власти Литвы на один месяц ограничат вещание российского телеканала «ТВ Центр» на территории страны. Данное решение было принято из-за выпуска одной из программ. Об этом говорится в сообщении Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы (LRTK), опубликованном на официальном сайте.

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«Транслируемая информация в программе от 27 января «В центре событий с Анной Прохоровой» телеканала «ТВ Центр» нарушает 19-ю статью закона об информировании общественности Литвы, запрещающую распространять дезинформацию и разжигать вражду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе был показан репортаж о событиях в Литве, произошедших 13 января 1991 года, в котором «искажались исторические факты».

Решение о приостановке вещания телеканала вступит в силу после утверждения Вильнюсским окружным административным судом.