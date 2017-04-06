Москва, 6 апреля, 2017, 07:56 — ИА Регнум.



Леандро Бассано. Богач и нищий

В 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс. человек или 1,5%, сообщает Росстат.

Доля бедных от общей численности населения по итогам 2016 года достигла 13,5%, тогда как в 2015 году составляла 13,3%. При этом размер прожиточного минимума в России в IV квартале 2016 года был установлен на уровне 9691 рубль.

В целом по стране размер среднедушевых денежных доходов населения составил 35 тыс. 973 рубля в месяц в IV квартале 2016 года. Такая сумма в 3,7 раза превышает величину прожиточного минимума.

Для сравнения: в IV квартале 2015 года среднедушевой доход населения составлял 36 тыс. 79 рублей, а размер прожиточного минимума — менее 9,5 тыс. рублей. Среднедушевой доход в процентах к величине прожиточного минимума составил 381,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в России, является уникальным явлением, так как характерна для работающего населения.

Она напомнила, что 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ — 7,8 тыс. рублей. По ее словам, ни одна профессия и квалификация не заслуживает такой заработной платы.

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