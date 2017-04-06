Токио, 6 апреля, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили все варианты в отношении Северной Кореи и договорились о сотрудничестве в вопросе ядерных и ракетных испытаний КНДР, сообщает Kyodo.

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Со своей стороны Трамп сделал «сильное заявление» о том, что все варианты «находятся на столе», прокомментировал Абэ. «Мы продолжим усиливать меры в отношении проблемы КНДР в сотрудничестве с США и международным сообществом», — добавил он.

Премьер-министр Японии добавил, что в Токио отследят реакцию Китая на проблему в свете предстоящей встречи лидеров США и КНР. Также Абэ и Трамп подтвердили, что пуски северокорейских ракет угрожают международной безопасности.

Накануне пуски баллистических ракет были зафиксированы Южной Кореей. Ракета была выпущена КНДР в район Японского моря, она пролетела около 60 километров.

В правительстве Японии предполагают, что речь идёт о новой ракете среднего радиуса действия по типу баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). В американском Тихоокеанском командовании предположили, что запущенная КНДР ракета являлась баллистической ракетой средней дальности KN-15.

Токио высказал официальный протест, Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Также Южная Корея привела свои войска в боевую готовность.