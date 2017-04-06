Вашингтон, 6 апреля, 2017, 07:24 — ИА Регнум.



The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялась телефонная беседа. Стороны обсудили обстановку на востоке Украины и в Афганистане, а также другие вопросы, актуальные для обеих стран, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать (действия) по этим и другим вопросам. Они условились оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении.

В настоящее время военные США и Германии присутствуют в Исламской Республике Афганистан для того, чтобы оказывать помощь местным властям в обеспечении безопасности.

В вопросе урегулирования конфликта на Украине ФРГ наряду с Францией, Россией и Украиной составляют так называемую «нормандскую группу». Соединенные Штаты Америки не входят в это объединение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава США Дональд Трамп принял в Вашингтоне канцлера Германии Ангелу Меркель. В ходе переговоров Меркель заявила, что Германия до 2024 года обязуется нарастить расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта.

26 марта издание The Sunday Times сообщило, что в ходе встречи в Вашингтоне Меркель получила от Трампа счет на $375 млрд за услуги НАТО. При этом отмечалось, что таким образом глава Белого дома хотел «запугать» канцлера Германии, однако та не поддалась на провокацию.

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