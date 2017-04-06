Ереван, 6 апреля, 2017, 05:50 — ИА Регнум.



МИД Армении Министры иностранных дел Армени и Китая Эдвард Налбандян и Ван И

В Ереване 5 апреля прошла церемония празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией.

«Прошедшие 25 лет были периодом постоянного укрепления двустороннего политического доверия между Китаем и Арменией», — заявил китайский посол в Армении Тянь Эрлун в своей речи, сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Двадцать пять лет спустя мы открываем новую страницу отношений между нашими странами», — заявил в ответном слове глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Министр отмечает, что одним из ключевых составляющих армяно-китайских отношений является экономическое сотрудничество, которое Ереван готов расширять, включая в него новые, перспективные проекты, представляющие взаимный интерес.

Дипломатические отношения между Арменией и Китаем были установлены 6 апреля 1992 года после того, как эта кавказская республика получила независимость в сентябре 1991 года в результате распада Советского Союза.

В 2016 году взаимная торговля Армении и Китая составила $454 млн, что меньше показателя 2015 года на 5,7%. В структуре всей внешней торговли доля торговли с Китаем составила 8,9%. По мнению экономистов, спад торговли с Китаем обусловлен ее замещением торговлей с Россией в рамках ЕАЭС. В числе «перспективных проектов» Ереван рассматривает возможность вовлечения китайских инвестиций в проект строительства железной дороги Иран — Армения в рамках проекта Поднебесной «Великий шелковый путь».