«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в лондонском дерби
Лондон, 5 апреля, 2017, 23:38 — ИА Регнум.
5 апреля на стадионе «Эмирейт» был разыгран матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «канониров».
На 58-й минуте немецкий диспетчер Месут Озил открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0.
Через 10 минут английский форвард Тео Уолкотт удвоил преимущество хозяев после прострела Озила — 2:0.
На 83-й минуте французский таргетман Оливье Жиру довел счет до разгромного после проникающего паса Алекса Окслейда-Чемберлена — 3:0.
Статистика матча («Арснал"/"Вест Хэм»)
Удары 16/6
Удары в створ 8/2
Владение 66%/34%
Фолы 11/5
На данный момент «канониры» поднялись на 5-ю строчку с 54-мя очками. «Молотобойцы» остались на 15-й позиции с 33-мя очками.
Составы на матч:
«Арсенал»: Мартинес, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Санчес, Озил, Уолкотт, Джака, эль-Ненни, Уэлбек.
«Вест Хэм»: Рэндолф, Коллинз, Байрэм, Фонте, Масуаку, Куяте, Лансини, Нобл, Айю, Антонио, Кэрролл.
Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.
Предупреждения: Беллерин — 18, Лансини — 39, Мустафи — 62, Байрэм — 77.
Голы: Озил 58 — 1:0, Уолкотт 68 — 2:0, Жиру 83 — 3:0.