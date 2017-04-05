Лондон, 5 апреля, 2017, 23:38 — ИА Регнум.

5 апреля на стадионе «Эмирейт» был разыгран матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Arsenal.com «Арсенал» — «Вест Хэм» 3:0

На 58-й минуте немецкий диспетчер Месут Озил открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0.

Через 10 минут английский форвард Тео Уолкотт удвоил преимущество хозяев после прострела Озила — 2:0.

На 83-й минуте французский таргетман Оливье Жиру довел счет до разгромного после проникающего паса Алекса Окслейда-Чемберлена — 3:0.

Статистика матча («Арснал"/"Вест Хэм»)

Удары 16/6

Удары в створ 8/2

Владение 66%/34%

Фолы 11/5

На данный момент «канониры» поднялись на 5-ю строчку с 54-мя очками. «Молотобойцы» остались на 15-й позиции с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Мартинес, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Санчес, Озил, Уолкотт, Джака, эль-Ненни, Уэлбек.

«Вест Хэм»: Рэндолф, Коллинз, Байрэм, Фонте, Масуаку, Куяте, Лансини, Нобл, Айю, Антонио, Кэрролл.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Беллерин — 18, Лансини — 39, Мустафи — 62, Байрэм — 77.

Голы: Озил 58 — 1:0, Уолкотт 68 — 2:0, Жиру 83 — 3:0.