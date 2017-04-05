Чебоксары, 5 апреля, 2017, 21:49 — ИА Регнум. 6 апреля в Чувашии пройдёт очередная сессия Госсовета республики, на которой будет рассмотрено заявление о досрочном сложении полномочий регионального омбудсмена Юрия Кручинина. Он попросился в отставку за полгода до истечения срока своих полномочий. Накануне заседания источник в правоохранительных органах сообщил, что омбудсмен мог уйти из-за нарушений антикоррупционного законодательства: он не указал в справке о доходах за 2014−2015 годы сведения о двух десятках расчётных счетов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Юрий Кручинин подтвердил, что действительно не указал сведения о нескольких счётах, пояснив, что это — «нулевые счета». И категорически опроверг наличие какой-либо коррупционной составляющей.

Cap.ru Юрий Кручинин

Источник в правоохранительных органах отмечает, что неожиданное для многих решение республиканского омбудсмена подать в отставку имеет «свою подоплеку». Как сообщают источники, первоначальная информация о возможных нарушениях омбудсменом антикоррупционного законодательства поступила из правоохранительных органов в администрацию главы Чувашии с требованием о проведении проверки соблюдения Юрием Кручининым ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению. По её итогам изначальная информация оперативников о том, что омбудсмен не указал в своих справках о доходах за 2014 и 2015 года сведения о более чем 20 расчетных счетах, открытых на его имя в местных банках, подтвердилась. По результатам антикоррупционной проверки Кручинин написал заявление об отставке по собственному желанию. Напомним, срок его работы на посту истекает в ноябре 2017 года.

Юрий Кручинин, в свою очередь, опровергает наличие коррупционной составляющей. «Они все нулевые, там денег нет», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Юрий Кручинин. По его словам, речь идёт о счетах, которые банки «автоматически открывают» при оформлении кредита через интернет.

«Это просто формальное моё упущение. Нужно было указать даже нулевые счета», — честно признал омбудсмен, подчеркнув, что «здесь никакого конфликта интересов, никакого укрытия каких-то доходов нет, потому что нет незаконно полученных доходов».

«Поверьте, если бы была какая-то коррупционная составляющая, меня бы никто не пожалел. Даже больше скажу, хотя по этому поводу надо целое интервью давать: это же способ давления на тех людей, которые не угодны», — открыто говорил Юрий Кручинин — так же открыто, как и работал на посту. И добавил: «Открытость эта сегодня никому не нужна. Завтра буду доклад делать по итогам 2016 года. Если вы внимательно его почитаете, то всё сразу поймёте».

«Я просто упираться не хочу, потому что у меня всё равно в ноябре истекает срок полномочий. Надо работать в любом случае. Возвращаюсь в контору, откуда пришёл», — резюмировал региональный омбудсмен.

Напомним, до назначения на должность регионального уполномоченного по правам человека Юрий Кручинин работал президентом Адвокатской палаты Чуваши, возглавлял некоммерческое партнёрство «Коллегия адвокатов «Центральная» Адвокатской палаты Чувашской Республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, место уполномоченного по правам человека в Чувашии прочат министру информационной политики Чувашии Александру Иванову, давнему проверенному соратнику главы республики Михаилу Игнатьеву. Напомним, что в настоящее время вакантным остаётся место другого уполномоченного — бизнес-омбудсмена: Владимира Иванова назначили в Чувашии главным по транспорту и дорогам. В феврале 2017 года в Чувашии скандалом и пикетами сопровождалось назначение племянницы супруги главы Чувашии Елены Сапаркиной на должность детского омбудсмена.