Москва, 5 апреля, 2017, 21:31 — ИА Регнум.



Сербия

Москва надеется, что все политические силы Сербии продемонстрируют ответственный подход на фоне продолжающихся акций протеста против итогов президентских выборов и не допустят дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявила на брифинге 5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обратили внимание на прошедшие в ряде городов Сербии акции протеста, в ходе которых были предприняты попытки поставить под сомнение итоги состоявшихся в этой стране 2 апреля президентских выборов», — отметила Захарова.

В этой связи она напомнила, что «многочисленные наблюдатели, в том числе иностранные, а также представители международных структур констатировали, что каких-либо существенных нарушений зафиксировано не было, процедура голосования проведена в соответствии с общепринятыми нормами, её итоги объективно отражают волю сербских избирателей».

«Отмечаем, что в демократической и дружественной Сербии имеются все необходимые возможности для реализации гражданских прав, включая свободу слова и собраний. Важно, чтобы любые вопросы решались исключительно в рамках закона. Надеемся, что все политические силы страны продемонстрируют ответственный подход и не допустят дестабилизации ситуации в этой стране», — сказала представитель МИД России.

Акции протеста в Сербии продолжаются уже третий день. Вечером 5 апреля тысячи протестующих вышли на улицы Белграда, Нови-Сада, Ниша, Кралево, Крагуеваца, Суботицы и других городов. Демонстрации, в которых принимают участие, главным образом, молодые люди — студенты и школьники, организуются через сообщество «Протест против диктатуры 2017» в социальной сети Facebook.

Участники акций не используют символики каких-либо политических сил. При этом звучат лозунги «Стоп диктатура!», «Вучич — вор», «Свободная Сербия!». Акции проходят без серьёзных инцидентов, полиция не пресекает действия протестующих.

Как передаёт агентство «Танюг», 5 апреля протестующие выдвинули ряд требований, которые, как заявляется, поддержали студенты Белградского университета и Университета Нови-Сада. Главными из них являются смена состава Республиканской избирательной комиссии, отставка руководства Регулирующего органа по электронным СМИ из-за его «бездействия на фоне сотен случаев нарушений» на выборах, отставка председателя парламента Майи Гойкович, смена руководства и редактора информационных программ телерадиокомпании РТС за «неравное предоставление эфира участникам президентской кампании». В случае невыполнения этих требований участники протеста настаивают на проведении внеочередных парламентских выборов.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным по итогам подсчёта 96,6% бюллетеней, лидер Сербской прогрессивной партии, действующий премьер-министр Александр Вучич одержал победу в первом туре на президентских выборах в Сербии, состоявшихся 2 апреля, набрав более 55% голосов. Второе место занял экс-омбудсмен Саша Янкович, набравший более 16%. На третьем месте с 5,6% голосов — комик Лука Максимович, баллотирующийся под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель получил 4,5%. Остальные кандидаты набрали менее 3%. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов.

Александр Вучич выступает за продолжение курса на вступление Сербии в Европейский союз и проведение в стране соответствующих экономических реформ, требуемых Брюсселем. Одновременно с этим он намерен сохранять и дружественные отношения с Россией.

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