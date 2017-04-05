Вашингтон, 5 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум.



Dvidshub.net Самолёт F-16

Пожарная служба округа Принс Джордж в американском штате Мэриленд подтвердила информацию о крушении истребителя F-16 ВВС США в районе авиабазы «Эндрюс». Об этом сегодня, 5 апреля, сообщают американские СМИ.

Сообщается, что военный самолет, предположительно истребитель F-16, разбился в Клинтоне, штат Мэриленд. Пилот смог катапультироваться, его здоровью ничего не угрожает. Летчик был эвакуирован военным вертолетам и доставлен в госпиталь для обследования.

Власти временно перекрыли несколько дорог в окрестностях крушения истребителя.

Пресс-служба ВВС США подтвердила факт крушения F-16. По данным командования ВВС истребитель разбился в 9,6 км к юго-западу от авиабазы «Эндрюс».

"Пилот совершал учебно-тренировочный полет на F-16 с базы Эндрюс», — сказано в сообщении пресс-службы ВВС США.

Истребитель принадлежал вашингтонскому отделению Национальной гвардии США. Пентагон начал расследование. Авиабаза «Эндрюс» используется правительством США для полетов официальных лиц.