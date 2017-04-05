Дубинки, пар и фобии: Госдума приравняла встречи депутатов к митингам
Москва, 5 апреля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Законопроект поддержали 323 депутата, 99 проголосовали против, один парламентарий воздержался.
Совершенствуется порядок проведения встреч, отметила автор законопроекта депутат Ирина Белых («Единая Россия»).
Безопасность избирателей
Практика показывает, что 99% встреч проходит в форме собрания, что позволяет провести их свободно, в отведенном месте, пояснила парламентарий. «Все встречи, проводимые в помещениях, помещениях производственных, партийных, заводских, приемных — свободно, 99% встреч будут проводиться без уведомления властей», — прогнозирует Белых.
Однако, если есть желание пообщаться с избирателями в форме митинга, пикета, демонстрации, велопробега, то встречи следует проводить в формате публичных мероприятий, оговоренных законом, указала автор инициативы.
Так, предлагается существующие требования к организации митингов и демонстраций распространить на встречи с избирателями парламентариев всех уровней — поправки вносятся в том числе в закон о статусе депутатов Государственной думы.
При этом прописывается, что депутат, являющийся организатором публичного мероприятия, «может не иметь отличительного знака организатора при наличии нагрудного знака депутата».
Также указывается, что уведомление о проведении встречи с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления за срок не ранее 10 и не позднее 7 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Отметим, что сейчас установлен общий срок уведомления о проведении публичного мероприятия — не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения.
В ходе дискуссии Белых также напомнила, орган власти не могут запретить проведение мероприятия, «он может лишь предложить перенести мероприятие в другое место».
Основной аргумент автора — безопасность избирателей, при проведении митинга задействованы как полиция, так и скорая помощь.
Ответственность организатора
В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») обратил внимание на вопрос ответственности организаторов встречи депутатов с избирателями. «Мы понимаем, что ответственность за проведение встреч, конечно, лежит на депутате, который ее проводит. Но будет гораздо проще, особенно, когда речь идет о массовых мероприятиях, эту ответственность осуществлять совместно с муниципальными властями, органами правопорядка, теми, кто профессионально знает, как обеспечивать массовые мероприятия», — сказал Железняк.
Пар надо выпускать
ЛДПР выступила против законопроекта. «Пар надо выпускать, с людьми надо разговаривать», — отметил депутат Сергей Иванов. «Давайте просто напишем: депутаты не будут проводить встречи с избирателями, потому что это не надо», — иронизирует парламентарий. При этом в ходе дискуссии он напомнил существующую практику, когда депутаты приезжают в места проведения акций, которые порой проводятся без уведомления, и ссылаются на свое конституционное право на встречу с избирателями, тем самым делая митинг легитимным. «С принятием закона можно будет забыть об общении с избирателями», — считает депутат.
Также в ЛДПР опасаются, что закон «может стать неким карательным механизмом», — ведь за нарушение парламентарий отвечает мандатом.
«Избиратели получат полицейской дубинкой»
Законопроект антидемократический, заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков. «С формальной точки зрения закон правильный — все в том числе должны действовать по закону и согласовывать свои публичные мероприятия с властями. В данном случае, что кажется правильным по форме — оказывается издевательством по существу», — говорит парламентарий. «В Ульяновской области я нередко попадаю в ситуации, при которой сельский дом культуры, где должна проходить моя встреча с избирателями, за час до встречи по воле местных властей закрывается на замок. В этом случае встреча переносится мною на стадион, ближайшую площадь или лужайку. Теперь такой перенос будет незаконным, и мои избиратели либо получат по голове полицейской дубинкой, либо попадут в изолятор временного задержания», — опасается Синельщиков.
Читайте также: «Какой к черту ты депутат, если не можешь смотреть в глаза избирателям?»
При этом депутат указал и на положительную сторону принятия закона. Так, с его принятием не будет подвергаться уголовному преследованию экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, который обвиняется в нападении на полицейского во время несанкционированного митинга, который он проводил.
Боязнь избирателей
Позорным назвали законопроект в «Справедливой России». «Есть профессии, где вводятся ограничения по здоровью, — например, кто боится замкнутого пространства не должны и не будут работать в шахтах, те, кто является дальтоником, они не получат водительские права. А здесь мы столкнулись со странной болезнью, которую могу назвать так: боязнь собственных избирателей. Боязнь тех, кто людей избирает», — сказал ранее лидер партии Сергей Миронов. По мнению депутата, «те, кто инициировал закон, когда-нибудь очень сильно пожалеют об этом, и им будет стыдно».
Право депутатов на помещения для встреч
В ходе дискуссии были высказаны ряд хороших новелл и идей, которые было бы правильно отразить в законодательстве, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обязаны предоставлять залы, обязаны предоставлять, соответственно, помещения, и это (принятие таких норм), возможно, в том числе снимет часть остроты вопроса… Это можно взять и сделать, чтобы на ремонт не закрывали помещения, чтобы были (защищены) права депутатов, если мы говорим о том, что данная рассматриваемая норма призвана защитить избирателей от разных вызовов и проблем», — заявил Володин. Он предложил комитету Госдумы по законодательству с участием депутатов всех фракций обсудить практику встреч с избирателями и проработать соответствующие изменения.
Законопроект внесен в Госдуму во время споров вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.