Москва, 5 апреля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Законопроект поддержали 323 депутата, 99 проголосовали против, один парламентарий воздержался.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Совершенствуется порядок проведения встреч, отметила автор законопроекта депутат Ирина Белых («Единая Россия»).

Безопасность избирателей

Практика показывает, что 99% встреч проходит в форме собрания, что позволяет провести их свободно, в отведенном месте, пояснила парламентарий. «Все встречи, проводимые в помещениях, помещениях производственных, партийных, заводских, приемных — свободно, 99% встреч будут проводиться без уведомления властей», — прогнозирует Белых.

Однако, если есть желание пообщаться с избирателями в форме митинга, пикета, демонстрации, велопробега, то встречи следует проводить в формате публичных мероприятий, оговоренных законом, указала автор инициативы.

Так, предлагается существующие требования к организации митингов и демонстраций распространить на встречи с избирателями парламентариев всех уровней — поправки вносятся в том числе в закон о статусе депутатов Государственной думы.

При этом прописывается, что депутат, являющийся организатором публичного мероприятия, «может не иметь отличительного знака организатора при наличии нагрудного знака депутата».

Также указывается, что уведомление о проведении встречи с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления за срок не ранее 10 и не позднее 7 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Отметим, что сейчас установлен общий срок уведомления о проведении публичного мероприятия — не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения.

В ходе дискуссии Белых также напомнила, орган власти не могут запретить проведение мероприятия, «он может лишь предложить перенести мероприятие в другое место».

Основной аргумент автора — безопасность избирателей, при проведении митинга задействованы как полиция, так и скорая помощь.

Ответственность организатора

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») обратил внимание на вопрос ответственности организаторов встречи депутатов с избирателями. «Мы понимаем, что ответственность за проведение встреч, конечно, лежит на депутате, который ее проводит. Но будет гораздо проще, особенно, когда речь идет о массовых мероприятиях, эту ответственность осуществлять совместно с муниципальными властями, органами правопорядка, теми, кто профессионально знает, как обеспечивать массовые мероприятия», — сказал Железняк.

Пар надо выпускать

ЛДПР выступила против законопроекта. «Пар надо выпускать, с людьми надо разговаривать», — отметил депутат Сергей Иванов. «Давайте просто напишем: депутаты не будут проводить встречи с избирателями, потому что это не надо», — иронизирует парламентарий. При этом в ходе дискуссии он напомнил существующую практику, когда депутаты приезжают в места проведения акций, которые порой проводятся без уведомления, и ссылаются на свое конституционное право на встречу с избирателями, тем самым делая митинг легитимным. «С принятием закона можно будет забыть об общении с избирателями», — считает депутат.

Также в ЛДПР опасаются, что закон «может стать неким карательным механизмом», — ведь за нарушение парламентарий отвечает мандатом.

«Избиратели получат полицейской дубинкой»

Законопроект антидемократический, заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков. «С формальной точки зрения закон правильный — все в том числе должны действовать по закону и согласовывать свои публичные мероприятия с властями. В данном случае, что кажется правильным по форме — оказывается издевательством по существу», — говорит парламентарий. «В Ульяновской области я нередко попадаю в ситуации, при которой сельский дом культуры, где должна проходить моя встреча с избирателями, за час до встречи по воле местных властей закрывается на замок. В этом случае встреча переносится мною на стадион, ближайшую площадь или лужайку. Теперь такой перенос будет незаконным, и мои избиратели либо получат по голове полицейской дубинкой, либо попадут в изолятор временного задержания», — опасается Синельщиков.

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При этом депутат указал и на положительную сторону принятия закона. Так, с его принятием не будет подвергаться уголовному преследованию экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, который обвиняется в нападении на полицейского во время несанкционированного митинга, который он проводил.

Боязнь избирателей

Позорным назвали законопроект в «Справедливой России». «Есть профессии, где вводятся ограничения по здоровью, — например, кто боится замкнутого пространства не должны и не будут работать в шахтах, те, кто является дальтоником, они не получат водительские права. А здесь мы столкнулись со странной болезнью, которую могу назвать так: боязнь собственных избирателей. Боязнь тех, кто людей избирает», — сказал ранее лидер партии Сергей Миронов. По мнению депутата, «те, кто инициировал закон, когда-нибудь очень сильно пожалеют об этом, и им будет стыдно».

Право депутатов на помещения для встреч

В ходе дискуссии были высказаны ряд хороших новелл и идей, которые было бы правильно отразить в законодательстве, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обязаны предоставлять залы, обязаны предоставлять, соответственно, помещения, и это (принятие таких норм), возможно, в том числе снимет часть остроты вопроса… Это можно взять и сделать, чтобы на ремонт не закрывали помещения, чтобы были (защищены) права депутатов, если мы говорим о том, что данная рассматриваемая норма призвана защитить избирателей от разных вызовов и проблем», — заявил Володин. Он предложил комитету Госдумы по законодательству с участием депутатов всех фракций обсудить практику встреч с избирателями и проработать соответствующие изменения.

Законопроект внесен в Госдуму во время споров вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.