Москва, 5 апреля, 2017, 19:07 — ИА Регнум.



Hookgrip Светлана Царукаева

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил тяжелоатлетку из России Светлану Царукаеву завоеванной ею на Олмимпийских играх 2012 года в Лондоне серебряной медали в весовой категории до 63 кг. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба МОК.

Сообщается, что комитет принял решение лишить Царукаеву серебряной медали Олимпиады в Лондоне, которую она завоевала в весовой категории до 63 кг из-за перепроверки её допинг-пробы.

Уточняется, что в допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество туринабол.

У Царукаевой остается золото и три серебра чемпионатов мира.

Кроме того, МОК дисквалифицировал украинского борца Василия Федоришина и принял решение лишить его серебряной медали Олимпийских игр 2008 года. В перепроверенной допинг-пробе Федоришина также был найден туринабол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МОК принял решение повысить срок хранения допинг-проб с восьми до десяти лет. После этого комитет начал перепроверку проб Олимпиады 2008 года. На данный момент известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По итогам выявлен 101 положительный результат.