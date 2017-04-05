Москва, 5 апреля, 2017, 18:55 — ИА Регнум.

С принятием закона, приравнивающего встречи депутатов с избирателями к митингам, парламентарии не смогут оперативно реагировать на проблемы избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил депутат Алексей Куринный.

Советский плакат

«Какой к чертовой матери ты депутат, если не можешь прямо смотреть в глаза людям? Не можешь в любое время дня и ночи в любом месте помочь своим избирателям?» — задает он вопрос в ходе дискуссии.

«Как быть с предупреждением за 7−10 дней, когда звонят по телефону и говорят: «Наш дом сносят вместе с жильцами»? Был и такой случай. Приходится выезжать ночью. Как быть, когда люди замерзают в своих квартирах? Когда неожиданно появляется строительная техника и сносит парк во дворе дома? Я не знаю, Ирина Викторовна (Белых — автор законопроекта) стояла перед бульдозерами и останавливая его? Сильно сомневаюсь. Спала ли в палатках, охраняя парк вместе с людьми?» — отметил парламентарий.

«Принимая закон, вы актуализируете право народа на восстание», — обратился он к фракции «Единая Россия».

Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о встречах с избирателями: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — десять дней).