Ереван, 5 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В текущем году рост товарооборота Армении и России сохранил положительную динамику. В январе-феврале 2017 года рост товарооборота между двумя странами, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составил 23,2% — до $233,7 млн.

Впрочем, почти на равную величину — на 22,2% — возрос и весь объем международной торговли Армении.

Как свидетельствуют данные Нацстатслужбы Армении, опережающими темпами рос экспорт из Армении в Россию — 53% против роста импорта в 17,4%. Тем не менее, экспорт в Россию оценивается почти вдвое меньше импорта — $64,5 млн против $137,8 млн.

Россия в общем объеме международной торговли Армении занимает первое мести с 30,7%. Для сравнения, на долю Казахстана приходится 0,1% или $722 тыс., Белоруссии — 0,4% или $3,2 млн, а Киргизия в статистике не фигурирует. Вторым торговым партнером Армении является Китай, на долю которого приходится 10,7%, третьим идет Швейцария — 5,8%.

Основная статья экспорта из Армении — продукция горнорудной промышленности ($85 млн), готовая продовольственная продукция ($64 млн), драгоценные и полудрагоценные камни и металл и продукция из них ($41,6 млн), недрагоценные камни и изделия из них ($39,6 млн). Первая строчка импорта — опять же продукция горнорудной промышленности ($119 млн), вторая — механизмы и машинооборудование ($62,5 млн).

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за первые два месяца текущего года составило $213 млн.

С начала текущего года государственный долг Армении увеличился на $19 млн, составив $5,961 млрд. Из них на долю внутреннего долга приходится $1,148 млрд, а на долю внешнего — $4,812 млрд.