Москва, 5 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой работы Минэнерго при рассмотрении законопроекта о лицензировании в сфере электроэнергетики, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

Развернувшаяся дискуссия и множество вопросов к докладчику — замглавы Минэнерго Вячеславу Кравченко — говорит о том, что авторы законодательной инициативы не посчитали возможным прийти во фракции и отработать эту тему, отметил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание полпреда правительства РФ в Госдуме Александра Синенко на то, что о подобных случаях нижняя палата парламента будет информировать главу правительства РФ Дмитрия Медведева. «Значит, исходить из того, что такие случае, если они будут происходить, они не редки на самом деле, у меня просьба, Александр Юрьевич (Синенко), аппарат правительства проинформировать, а мы проинформируем председателя правительства, что министерства плохо работают с Госдумой, открытости нет, нет желания встречаться с депутатами, перед фактом ставите всех нас с вами — посмотрите, сколько вопросов», — отметил Володин.

«Если говорить о той же фракции «Единая Россия», то больше всего вопросов. Это говорит о том, что та фракция, на которую вы должны опираться и диалог вести — вы не ведете этот диалог», — указал он.

Согласно предлагаемым правительством изменениям, энергосбытовой деятельностью можно будет заниматься только на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом исполнительной власти, который будет назначен по решением правительства. Законопроект определяет основные лицензионные требования к сбыту энергии. При этом правительство получает право устанавливать дополнительные требования, в том числе по выполнению финансовых показателей и соблюдению финансовой дисциплины. Сведения о выданных и аннулированных лицензиях будут содержаться в специальном реестре.