Тирасполь, 5 апреля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Право жителей Приднестровья на получение российского гражданства стало одной из тем обсуждения в ходе визита в Тирасполь делегации Госдумы РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, руководство ПМР рассказало о проблемах, возникающих в этом плане у приднестровцев, особенно рожденных после 1992 года, а российские парламентарии рассказали о законодательных планах в этом отношении.

President.gospmr.ru Вадим Красносельский на встрече с российскими депутатами

Президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с российской делегацией обратил внимание, что теоретически жители ПМР, рожденные после 1992 года, имеют право на российское гражданство, однако «на практике такой возможности лишены».

Член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Артем Туров рассказал, что сейчас российские депутаты вплотную занимаются вопросами совершенствования законодательства о гражданстве.

«Мы недавно провели широкие слушания по работе с соотечественниками, по выстраиванию современной политики в этой сфере. Представители Приднестровья активно участвовали в слушаниях. Сейчас в Государственной Думе рассматриваются два законопроекта, направленных на изменение законодательства в области получения российского гражданства», — рассказал Туров.

Речь идет о предоставлении права на получение в упрощенном режиме российского гражданства носителям русского языка, рожденным на территории не только современной Российской Федерации, но и Советского Союза, Российской Империи. Вторая обсуждаемая норма — возможность получения гражданства Российской Федерации детьми, хотя бы один из родителей которых является гражданином России, независимо от места его проживания.

«Мы работаем в этом направлении. В каком формате эти законопроекты дойдут до пленарного заседания — покажет время. Мы будем отстаивать нашу позицию, представляя интересы, в том числе, и приднестровцев — наших сограждан, истинных носителей русской культуры. Будем вас информировать обо всех изменениях», — заверили президента ПМР российские гости.

Также находящийся в Приднестровье депутат Государственной Думы Николай Земцов выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между Приднестровьем и Россией. «Большая часть приднестровцев являются гражданами России. Здесь наши судьбы переплетаются. Ваша земля хранит русскую историю. Приднестровье — уже часть России, остается ее форпостом», — сказал он.