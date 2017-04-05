Женева, Швейцария, 5 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре в разговоре с пранкерами заявила, что не исключен перенос конкурса «Евровидение» из Киева в Берлин, сообщает Life.

Eurovision.tv Символика Евровидения-2017

Главе EBU под видом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов. Представившись главой украинского правительства, пранкер спросил, действительно ли союз готов наказать Киев за отказ пустить на Украину представительницу России Юлию Самойлову.

Дельтенре ответила, что ожидает от любой страны соблюдения правил конкурса, согласно которым исключение участников или организаторов недопустимо.

«Во-первых, когда она была в Крыму, она не была представителем «Евровидения». Во-вторых, вы можете снова наложить на неё запрет после конкурса», — сказал глава EBU.

Говоря о возможных санкциях, Дельтенре заявила лже-Гройсману, что в последний момент конкурс могут провести в столице Германии — Берлине. «Мы уже всё зарезервировали в Берлине», — ответила она на слова пранкера о том, что осталось всего два месяца.

Кроме того, Украина понесёт определённые репутационные убытки: страна не сможет участвовать в конкурсе несколько лет и лишится контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup.