Москва, 5 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум.

Москву в ближайшие выходные (8−9 апреля) начнут оформлять к фестивалю «Пасхальный дар». Фестиваль пройдет в столице в третий раз, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка арт-объектов к фестивалю «Пасхальный дар»

Во время пасхального фестиваля украшать город будут световые инсталляции. На улицах и площадях, причём не только в центре, установят 277 светодекоративных элементов и конструкций.

Также появятся многие арт-объекты, которые москвичи видели на прошлогодних фестивалях, снова установят на улицах города — детский скалодром, кованый рояль-клумба, пасхальные яйца и другие праздничные конструкции.

Самый высокий арт-объект фестиваля — семиметровое пасхальное яйцо — установят, как и в 2016 году, в Камергерском переулке. Металлическую конструкцию украсят искусственными цветами, она будет подсвечиваться изнутри.

А 24 двухметровых яйца появятся на всех пасхальных фестивалях. Арт-объекты созданы московскими художниками-монументалистами.

Вместе с тем, на фестивале «Пасхальный дар», помимо уже знакомых арт-объектов, появятся и новые. На Тверской площади для детей установят площадку для игр. Здесь поселятся зайчики, цыплята и появятся домики, где живут пасхальные персонажи.

Там же, на Тверской площади, установят необычное дерево. Ветки, выкрашенные в белый цвет, украсят разноцветными пасхальными яйцами из пенопласта — всего их будет порядка 600.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт с 12 до 23 апреля на 24 площадках, а также в 19 городских парках.