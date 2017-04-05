Пхеньян, 5 апреля, 2017, 06:36 — ИА Регнум.



(сс) stephan КНДР

Попытки США оказать влияние на Пхеньян путём санкций заведомо обречены на провал, поскольку Северная Корея избрала для себя путь развития с опорой исключительно на собственные силы. Об этом говорится в комментарии, распространённом 5 апреля государственным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства указывается, что за последний год КНДР провела целый ряд испытаний различных баллистических ракет, испытала ядерную боеголовку и протестировала новый высокоточный двигатель для ракеты-носителя, посредством которой Пхеньян планирует вывести в космос спутник наблюдения Земли.

Всё это, как говорится в комментарии, служит свидетельством того, что Северная Корея «превратилась в полноценную ядерную державу». «Санкции США не работают. Вашингтону следует сосредоточить внимание на поиске новых путей мышления и пересмотреть свою стратегию в отношении КНДР», — отмечается в материале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военные США, Южной Кореи и Японии заявили, что КНДР рано утром 5 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета типа Pukguksong-2 была запущена с территории северокорейской провинции Хамгён-Намдо в направлении Японского моря. Снаряд преодолел расстояние примерно в 60 км и достиг максимальной высоты полёта в 189 км. На данный момент не ясно, было ли испытание успешным или нет.

Отметим, что Госдепартамент США на этот раз довольно сдержанно отреагировал на ракетный запуск Пхеньяна. «КНДР запустила ещё одну баллистическую ракету средней дальности. Соединёнными Штатами сказано уже достаточно о Северной Корее. У нас нет дальнейших комментариев», — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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