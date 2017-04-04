Владивосток, 5 апреля, 2017, 02:53 — ИА Регнум.



Плакат «Терроризм» (фрагмент)

Проведение митингов против терроризма — это формализм и бюрократизация подхода к глобальному явлению. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой журналистики ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков. По его словам, деятельность администрации президента и нижестоящих структур отличается определённой топорностью.

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«Деятельность наших администраций, что президента, что нижестоящих структур, отличается определённой топорностью и шаблонностью мышления. Совершенно очевидно, что в данном случае возобладал не принцип целесообразности, а принцип бюрократический. Можно бороться с терроризмом, нужно бороться с терроризмом — провели митинги, отчитались, что поборолись с терроризмом, всё нормально. Этот формализм, честно говоря, очень огорчает, — отметил заведующий кафедрой журналистики ДВФУ. — Такая бюрократизация подхода к глобальному явлению как борьба с терроризмом — ни уму ни сердцу. Акт терроризма был в Санкт-Петербурге, и можно ответить сплочённостью, но делать это надо не по указке сверху, а по внутренним убеждениям», — добавил Виктор Бурлаков.

Администрация президента, по данным «Коммерсанта», рекомендует регионам к 8 апреля собрать митинги против терроризма. Предполагается, что в демонстрациях будут участвовать все парламентские партии. Пройти демонстрации должны в крупных городах по всей стране, особенно там, где 26 марта состоялись митинги против коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек: 11 скончались на месте, один человек умер в карете скорой помощи, двое — в больнице на следующий день. На данный момент в медучреждениях остаются 49 пострадавших.