Сеул, 5 апреля, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Военные КНДР вечером 4 апреля, предположительно, провели новые ракетные испытания. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных чиновников Южной Кореи.

Японское море. Восход

«Северая Корея осуществила запуск неидентифицированного снаряда в Синпхо, провинция Хамгён-Намдо, в сторону Японского моря», — приводит агентство заявление Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Аналогичную информацию со ссылкой на источники в Минобороны Японии приводит также агентство Kyodo. «Всё указывает на то, что в Северной Корее проведён запуск баллистической ракеты», — говорится в сообщении.

Других подробностей о возможном ракетном запуске на данный момент не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Пхеньян провёл уже целый ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет. О последних из них стало известно утром 22 марта. По информации Тихоокеанского командования США, запуск, состоявшийся на полигоне в районе города Вонсан на восточном побережье КНДР, оказался неудачным — ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

Позднее источники в Вашингтоне сообщали, что, по данным американской разведки, КНДР находится на финальной стадии подготовки к новым ядерным испытаниям.

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