Москва, 5 апреля, 2017, 01:47 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и свечи у петербургского метро в память о жертвах теракта

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении правительству Санкт-Петербурга средств из федерального бюджета на выплату единовременных компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в метрополитене. Соответствующий документ обнародовала пресс-служба правительства России.

Согласно распоряжению, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Граждане, получившие тяжкий и средней тяжести вред здоровью получат по 400 тысяч рублей. Выплаты получившим лёгкий вред здоровью составят 200 тысяч рублей.

В общей сложности на выплату единовременных пособий выделяется до 50 млн рублей. Сообщается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства России.

Вечером 4 апреля Следственный комитет обнародовал список десяти погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге, чьи личности уже установлены. Еще четырех погибших людей визуально идентифицировать пока не удалось, для установления их личностей назначены генетические экспертизы.

В полном списке госпитализированных после взрыва, который ранее опубликовало МЧС России, числится 51 человек. Личности четырёх пострадавших женщин не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Ещё одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь восстания». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По предварительным данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

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