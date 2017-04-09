Москва, 9 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Политические тенденции в Турции и Иране, ведущие эти страны к улучшению отношений друг с другом, оценивает в своей статье редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов.

Sozcu.com.tr Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган

Турция, долгое время пытавшаяся войти в содружество Европейских стран, шедшая модернистским курсом к созданию классического национального государства, демонстрирует разочарованность этими попытками. Выбирая альтернативу исчерпанной политической программе, стратегия Анкары все больше поворачивает в сторону повышения авторитета ислама. Вкупе с референдумом 16 апреля, который может дать президенту Эрдогану экстраординарные властные полномочия, складывается картина Турции, возвращающейся из псевдоевропейского в классический восточный формат государства.

Иран же, напротив, движется от жесткой шиитской теократии, во многом закрывшей страну от внешнего влияния, в сторону большей либерализации. Руководство Ирана заинтересовано в новых зарубежных союзниках, политических и экономических. Предполагается, что Иран таким образом укрепит свое влияние на Евразийской политической карте.

Турция и Иран, таким образом, обнаруживают сильную тенденцию к сближению политических платформ. Дополнительный фактор, способствующий сближению двух стран, представляет собой действия России, на фоне сирийских событий оказавшейся в роли координатора союзнического блока России, Турции и Ирана.

Охочие до аналогий эксперты уже сейчас заявляют о схожести данной конфигурации с той, что имела место во времена поздней Золотой Орды. К примеру, английское издание The Conversation заглянуло так глубоко, что увидело в новом альянсе «возрождение нового имперского проекта», настораживающего Запад.

Подробности читайте в статье «Опасный политический заплыв Эрдогана и Рухани»

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