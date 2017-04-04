Кито, 5 апреля, 2017, 01:04 — ИА Регнум.



Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Глава Национального избирательного совета Эквадора Хуан Пабло Посо объявил окончательные итоги выборов президента страны, согласно которым победу одержал кандидат от правящего левого блока «Альянс ПАИС» Ленин Морено, передаёт телеканал Telesur.

По официальным данным, бывший вице-президент Ленин Морено получил во втором туре поддержку 51,16% избирателей, его оппонент, кандидат от оппозиционного правоцентристского «Движения КРЕО» Гильермо Лассо — 48,84%.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре прошёл 2 апреля. На первом этапе голосования, состоявшемся 19 февраля, победителя выявить не удалось: Морено набрал 36,2% голосов, Лассо — 26,1%.

Ещё до окончательного объявления результатов второго тура оппозиция выразила недовольство итогами выборов, заявив, что ей известно о фактах мошенничества и подтасовок бюллетеней.

3 апреля сторонники оппозиционного кандидата Гильермо Лассо устроили беспорядки в нескольких регионах страны. Митинги прошли в городах Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес. Для разгона участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Лассо заявил о намерении потребовать пересчёта голосов во всех 24 провинциях.

Избранный президент Эквадора вступит в должность 24 мая. Глава республики избирается на четырёхлетний срок.

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