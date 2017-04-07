Каракас, 8 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Борьба за власть в Венесуэле переходит в решающую стадию. Подробности противостояния анализирует постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

1big.ru Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что депутаты парламента его страны потеряли право депутатской неприкосновенности. 29 марта это решение подтверждено Конституционной палатой Верховного суда.

Депутаты выразили свое несогласие с решением, собрав по этому поводу митинг. Однако время маршей протеста подходит к концу, на повестке дня уже другой вопрос — за кого в ходе конфликта выступит армия.

Обращение депутатов к странам — участницам Организации Американских государств переводит конфликт в новую плоскость. Реакция Перу, США, Бразилии и Аргентины продемонстрировала поддержку мятежных депутатов. Но главным голосом в этом хоре звучит обращение американских конгрессменов кубинского происхождения, обеспокоенных возможностью установления «диктатуры Мадуро». Попытка парламента Венесуэлы обратиться к Организации Американских Государств, подключив иностранное давление на президента Мадуро, вполне может подвигнуть главу государства на введение военного положения. Если армия его поддержит.

Подробности читайте в материале: «Венесуэла: накануне переворота в стране»

Все статьи Владимира Добрынина