Вашингтон, 5 апреля, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб на президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сегодня стало известно, что боевики применили химическое оружие в городке Хан-Шайхун в пригороде Идлиба. При этом террористы возложили ответственность на правительственные силы.

Власти Сирии категорически это отвергают и заявляют, что никогда не использовали химическое оружие на протяжении всей сирийской войны и не собираются делать это в будущем.

Согласно данным командования сирийской армии, ответственность за нападение лежит на боевиках.

Тем не менее президент США заявил, что ответственность за химическую атаку лежит на правительственных силах. Какие-либо доказательства Трамп не привел.

По словам президента США, действия властей Сирии являются следствием «слабости и нерешительности» предыдущей администрации Белого дома во главе с Бараком Обамой.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что ответcтвенность за химическую атаку в Идлибе лежит на Асаде. Он призвал Россию и Иран оказать давление на сирийского президента.