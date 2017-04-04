Лондон, 4 апреля, 2017, 23:22 — ИА Регнум.



Нефтяная вышка в Персии. 1909 год

Мировые цены на нефть демонстрируют рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных площадках сегодня, 4 апреля.

На Лондонский бирже ICE Futures майские фьючерсные контракты на нефть марки Brent подорожали на 1,98% до $54,17 за баррель.

На Нью-ЙОркской товарной бирже (NYMEX) майские фьючерсы на техасскую «легкую» нефть марки WTI выросли на 1,61% до $51,05 за баррель.

Последний раз цена на нефть марки Brent была на отметке в $54 за баррель 8 марта 2017 года.

Российский рубль на этом фоне уверенно держит позиции.

Курс доллара США к концу торговой сессии на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) вырос на 6 коп., до 56,17 рубля, а курс евро — на 9 коп., до 59,92 рубля.